ＮＹ株反落、２０８ドル安　米景気の先行き警戒

【ニューヨーク共同】連休明け６日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落し、前週末比２０８・９８ドル安の３万４５７７・３７ドルで取引を終えた。米景気の先行きを警戒した売りが優勢となった。

米サプライ管理協会（ＩＳＭ）が発表した６月の非製造業景況指数が市場予想を下回り、リスク回避の動きが広がった。前週末に過去最高値を更新し、短期的な過熱感が出たことも投資家心理の重荷となった。下げ幅は一時４００ドルを超えた。

ハイテク株主体のナスダック総合指数は続伸し、２４・３１ポイント高の１万４６６３・６４と２営業日連続で最高値を更新した。