為替相場　　　３日（日本時間　６時）　

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６時現在
１ドル＝
１０９円２９銭〜
１０９円３２銭
前日比 ＋０円３７銭
１ユーロ＝
１２９円７２銭〜
１２９円７９銭
前日比 ＋０円５７銭
【ニューヨーク共同】週明け２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比３６銭円高ドル安の１ドル＝１０９円２８〜３８銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８６６〜７６ドル、１２９円６７...
６時現在 １ドル＝ １０９円２９銭〜 １０９円３２銭 前日比 ＋０円３７銭 １ユーロ＝ １２９円７２銭...
【ニューヨーク共同】週明け２日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落し、前週末比９７・３１ドル安の３万４８３８・１６ドルで取引を終えた。新型コロナウイルス変異株による感染再拡大への懸念か...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３４８３８．１６ 前日比 −９７．３１
２時現在 １ドル＝ １０９円２５銭〜 １０９円２６銭 前日比 ＋０円４１銭 １ユーロ＝ １２９円６７銭...
【ニューヨーク共同】週明け２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比３６銭円高ドル安の１ドル＝１０９円２８〜３８銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８６６〜７６ドル、１２９円６７...
６時現在 １ドル＝ １０９円２９銭〜 １０９円３２銭 前日比 ＋０円３７銭 １ユーロ＝ １２９円７２銭...
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