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為替相場　　　３日（日本時間　６時）　

2021/8/3 6:01

　６時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１０９円２９銭〜　　　　

　　　　　　１０９円３２銭　　

　　前日比　　＋０円３７銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１２９円７２銭〜　　　　

　　　　　　１２９円７９銭　　

　　前日比　　＋０円５７銭　　


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    　２時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１０９円２５銭〜　　　　　　　　　　１０９円２６銭　　　　前日比　　＋０円４１銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１２９円６７銭...

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