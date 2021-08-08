横浜市長選、過去最多８人届け出　首相お膝元、衆院選控え

任期満了に伴う横浜市長選が８日、告示された。いずれも無所属で、前国家公安委員長小此木八郎氏（５６）や横浜市立大元教授山中竹春氏（４８）＝立民推薦、現職林文子氏（７５）ら過去最多の８人が届け出た。菅義偉首相は自身のお膝元で、閣僚から異例のくら替え出馬をした小此木氏を支持する。自民党は４月の衆参３選挙や７月の東京都議選など敗北続きで、次期衆院選を控え、結果が注目される。

元長野県知事田中康夫氏（６５）、前神奈川県知事松沢成文氏（６３）、元横浜市議太田正孝氏（７５）、水産仲卸会社社長坪倉良和氏（７０）、元衆院議員福田峰之氏（５７）も立候補した。