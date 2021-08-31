ニュース

ＮＹ株式　　３０日終値　　　　　

2021/8/31 5:41

＜ダウ工業３０種平均＞　　　　

　　３５３９９．８４　　　　　

　　前日比　　−５５．９６　　


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

経済の最新記事
一覧

  • 為替相場　　３１日（日本時間　８時） (8/31)

    　８時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１０９円９８銭〜　　　　　　　　　　１０９円９９銭　　　　前日比　　−０円１８銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１２９円７５銭...

  • ナスダック　３０日終値　　　　 (8/31)

    ＜ナスダック＞　　　　　　　　　　１５２６５．８９　　　　　　　前日比　＋１３６．３９　　

  • ＮＹ円、１０９円後半 (8/31)

    　【ニューヨーク共同】週明け３０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比０７銭円安ドル高の１ドル＝１０９円８７〜９７銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７９２〜１８０２ドル、１２９...

  • ＮＹ株反落、５５ドル安 (8/31)

    　【ニューヨーク共同】週明け３０日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落し、前週末比５５・９６ドル安の３万５３９９・８４ドルで取引を終えた。新型コロナウイルス変異株による感染再拡大で、景気...

  • ＮＹ株式　　３０日終値　　　　 (8/31)

    ＜ダウ工業３０種平均＞　　　　　　３５３９９．８４　　　　　　　前日比　　−５５．９６　　

 あなたにおすすめの記事

ニュース アクセスランキング