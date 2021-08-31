ＮＹ株式　　３０日終値　　　　　

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＜ダウ工業３０種平均＞
３５３９９．８４
前日比 −５５．９６
８時現在 １ドル＝ １０９円９８銭〜 １０９円９９銭 前日比 −０円１８銭 １ユーロ＝ １２９円７５銭...
＜ナスダック＞ １５２６５．８９ 前日比 ＋１３６．３９
【ニューヨーク共同】週明け３０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比０７銭円安ドル高の１ドル＝１０９円８７〜９７銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７９２〜１８０２ドル、１２９...
【ニューヨーク共同】週明け３０日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落し、前週末比５５・９６ドル安の３万５３９９・８４ドルで取引を終えた。新型コロナウイルス変異株による感染再拡大で、景気...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３５３９９．８４ 前日比 −５５．９６
８時現在 １ドル＝ １０９円９８銭〜 １０９円９９銭 前日比 −０円１８銭 １ユーロ＝ １２９円７５銭...
＜ナスダック＞ １５２６５．８９ 前日比 ＋１３６．３９
【ニューヨーク共同】週明け３０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比０７銭円安ドル高の１ドル＝１０９円８７〜９７銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７９２〜１８０２ドル、１２９...
【ニューヨーク共同】週明け３０日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落し、前週末比５５・９６ドル安の３万５３９９・８４ドルで取引を終えた。新型コロナウイルス変異株による感染再拡大で、景気...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３５３９９．８４ 前日比 −５５．９６