東京株式　　８日０９時１５分　　

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＜２２５種＞
２９９６３円３８銭
前日比 ＋４７円２４銭
＜ＴＯＰＩＸ＞
２０６９．１３
前日比 ＋０５．７５
内閣府が８日発表した２０２１年４〜６月期の国内総生産（ＧＤＰ）の改定値は、物価変動を除く実質で前期比０・５％増、このペースが１年続くと仮定した年率換算は１・９％増だった。速報値の年率１・３％増から上...
＜２２５種＞ ２９９６３円３８銭 前日比 ＋４７円２４銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ ２０６９．１３ 前日比 ＋０５．７５
９時現在 １ドル＝ １１０円３０銭〜 １１０円３１銭 前日比 −０円４１銭 １ユーロ＝ １３０円６２銭...
＜ナスダック＞ １５３７４．３３ 前日比 ＋１０．８１
【ニューヨーク共同】米アップルは７日、新製品の発表会を米西部時間の今月１４日午前１０時（日本時間１５日午前２時）から開くと発表した。ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）新型機の披露が有力視されている。 新型...
内閣府が８日発表した２０２１年４〜６月期の国内総生産（ＧＤＰ）の改定値は、物価変動を除く実質で前期比０・５％増、このペースが１年続くと仮定した年率換算は１・９％増だった。速報値の年率１・３％増から上...
＜２２５種＞ ２９９６３円３８銭 前日比 ＋４７円２４銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ ２０６９．１３ 前日比 ＋０５．７５
９時現在 １ドル＝ １１０円３０銭〜 １１０円３１銭 前日比 −０円４１銭 １ユーロ＝ １３０円６２銭...
＜ナスダック＞ １５３７４．３３ 前日比 ＋１０．８１
【ニューヨーク共同】米アップルは７日、新製品の発表会を米西部時間の今月１４日午前１０時（日本時間１５日午前２時）から開くと発表した。ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）新型機の披露が有力視されている。 新型...