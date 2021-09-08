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東京株式　　８日０９時１５分　　

2021/9/8 9:17

＜２２５種＞　　　　　　　　　

　２９９６３円３８銭　　　　　

　前日比　　＋４７円２４銭　　

＜ＴＯＰＩＸ＞　　　　　　　　

　２０６９．１３　　　　　　　

　前日比　＋０５．７５　　　　


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    ＜２２５種＞　　　　　　　　　　２９９６３円３８銭　　　　　　前日比　　＋４７円２４銭　　＜ＴＯＰＩＸ＞　　　　　　　　　２０６９．１３　　　　　　　　前日比　＋０５．７５　　　　

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