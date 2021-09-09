為替相場　　　９日（日本時間　５時）　

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５時現在
１ドル＝
１１０円２７銭〜
１１０円２８銭
前日比 −０円０３銭
１ユーロ＝
１３０円３２銭〜
１３０円３６銭
前日比 ＋０円１０銭
【ニューヨーク共同】８日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は３営業日続落し、前日比６８・９３ドル安の３万５０３１・０７ドルで取引を終えた。新型コロナウイルス変異株による感染再拡大で景気回復...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３５０３１．０７ 前日比 −６８．９３
５時現在 １ドル＝ １１０円２７銭〜 １１０円２８銭 前日比 −０円０３銭 １ユーロ＝ １３０円３２銭...
２時現在 １ドル＝ １１０円２８銭〜 １１０円３２銭 前日比 −０円０４銭 １ユーロ＝ １３０円３３銭...
【ニューヨーク共同】８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比１２銭円高ドル安の１ドル＝１１０円１３〜２３銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８２０〜３０ドル、１３０円２６〜３６...
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＜ダウ工業３０種平均＞ ３５０３１．０７ 前日比 −６８．９３
５時現在 １ドル＝ １１０円２７銭〜 １１０円２８銭 前日比 −０円０３銭 １ユーロ＝ １３０円３２銭...
２時現在 １ドル＝ １１０円２８銭〜 １１０円３２銭 前日比 −０円０４銭 １ユーロ＝ １３０円３３銭...
【ニューヨーク共同】８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比１２銭円高ドル安の１ドル＝１１０円１３〜２３銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８２０〜３０ドル、１３０円２６〜３６...