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為替相場　　　９日（日本時間　５時）　

2021/9/9 5:01

　５時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１１０円２７銭〜　　　　

　　　　　　１１０円２８銭　　

　　前日比　　−０円０３銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１３０円３２銭〜　　　　

　　　　　　１３０円３６銭　　

　　前日比　　＋０円１０銭　　


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