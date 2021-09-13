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為替相場　　１３日（日本時間１１時）　

2021/9/13 11:01

１１時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１０９円９４銭〜　　　　

　　　　　　１０９円９５銭　　

　　前日比　　　０円００銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１２９円７７銭〜　　　　

　　　　　　１２９円８１銭　　

　　前日比　　＋０円４２銭　　


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