為替相場　　１３日（日本時間１１時）　

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１１時現在
１ドル＝
１０９円９４銭〜
１０９円９５銭
前日比 ０円００銭
１ユーロ＝
１２９円７７銭〜
１２９円８１銭
前日比 ＋０円４２銭
ＫＤＤＩは１３日、人工衛星を活用した通信サービスの実用化に向けて、米宇宙企業スペースＸとの業務提携を発表した。山間部や離島など、携帯電話の通信網の整備が難しい過疎地でも、つながりやすい通話や通信サー...
＜２２５種＞ ３０３１４円７０銭 前日比 −６７円１４銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ ２０８８．８６ 前日比 −０２．７９
１１時現在 １ドル＝ １０９円９４銭〜 １０９円９５銭 前日比 ０円００銭 １ユーロ＝ １２９円７７銭...
週明け１３日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１１０円近辺で取引された。 午前１０時現在は前週末比０３銭円安ドル高の１ドル＝１０９円９７〜９８銭。ユーロは３７銭円高ユーロ安の１ユーロ＝１２９円...
財務省と内閣府が１３日発表した７〜９月期の法人企業景気予測調査は、大企業の全産業の景況判断指数（ＢＳＩ）がプラス３・３となり、３四半期ぶりに改善した。新型コロナウイルスのワクチン普及などを背景に、経...
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