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為替相場　　２４日（日本時間　７時）　

2021/9/24 7:01

　７時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１１０円３０銭〜　　　　

　　　　　　１１０円３４銭　　

　　前日比　　−０円８６銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１２９円４９銭〜　　　　

　　　　　　１２９円５６銭　　

　　前日比　　−１円１３銭　　


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