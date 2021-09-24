為替相場　　２４日（日本時間　７時）　

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７時現在
１ドル＝
１１０円３０銭〜
１１０円３４銭
前日比 −０円８６銭
１ユーロ＝
１２９円４９銭〜
１２９円５６銭
前日比 −１円１３銭
７時現在 １ドル＝ １１０円３０銭〜 １１０円３４銭 前日比 −０円８６銭 １ユーロ＝ １２９円４９銭...
【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前日比５０６・５０ドル高の３万４７６４・８２ドルで取引を終えた。経営危機に陥っている中国不動産大手、中国恒大集団のデフ...
【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比５２銭円安ドル高の１ドル＝１１０円２８〜３８銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７３２〜４２ドル、１２９円４７〜５７...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３４７６４．８２ 前日比 ＋５０６．５０
２時現在 １ドル＝ １１０円１７銭〜 １１０円１８銭 前日比 −０円７３銭 １ユーロ＝ １２９円３９銭...
７時現在 １ドル＝ １１０円３０銭〜 １１０円３４銭 前日比 −０円８６銭 １ユーロ＝ １２９円４９銭...
【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前日比５０６・５０ドル高の３万４７６４・８２ドルで取引を終えた。経営危機に陥っている中国不動産大手、中国恒大集団のデフ...
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＜ダウ工業３０種平均＞ ３４７６４．８２ 前日比 ＋５０６．５０
２時現在 １ドル＝ １１０円１７銭〜 １１０円１８銭 前日比 −０円７３銭 １ユーロ＝ １２９円３９銭...