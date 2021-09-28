囲碁・女流本因坊戦、藤沢が先勝　星合に白番半目勝ち

囲碁の藤沢里菜女流本因坊（２３）に星合志保三段（２４）が挑戦する第４０期女流本因坊戦（共同通信社主催、ＪＡ共済連、共栄火災協賛）５番勝負の第１局は２８日、岩手県花巻市の佳松園で打たれ、午後６時２４分、２８１手で藤沢女流本因坊が白番半目勝ちし、先勝した。

穏やかな進行から終盤のヨセ勝負に。黒優勢とみられた最終盤、星合三段にミスが出て、最後は藤沢女流本因坊が最小差で白星をつかんだ。

藤沢女流本因坊は２期連続５度目のタイトルが懸かり、星合三段は初挑戦での奪取を目指す。

第２局は１０月８日、東京都千代田区の日本棋院で行われる。