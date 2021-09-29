東証急落、一時８００円超安　午前終値２万９４４２円

２９日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は急落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による早期の量的金融緩和縮小への警戒感から前日の米株式市場が下落した流れを引き継ぎ、朝方から売り注文が先行した。下げ幅は一時８００円を超えて３万円の大台を割り込み、取引時間中としては約４週間ぶりの安値を付けた。

午前終値は前日終値比７４１円８２銭安の２万９４４２円１４銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５０・０３ポイント安の２０３１・７４。

２８日の米ニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は大幅反落。インフレ進行で金融引き締めが早まりかねないとの見方が広がった。