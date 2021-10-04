第１００代首相に岸田氏 新内閣今夜発足、コロナ対策全力
2021/10/4 14:23
自民党の岸田文雄総裁（６４）は４日午後、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１００代首相に選出された。１年余りで退陣となった菅義偉首相（７２）から政権を引き継ぐ。岸田氏は直ちに組閣に着手し、皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て、４日夜に内閣を発足させる。新型コロナウイルス対策と経済再生が新政権の重点課題となる。
衆院本会議での首相指名選挙は投票総数４５８票で、岸田氏３１１票、立憲民主党の枝野幸男氏１２４票、日本維新の会の片山虎之助氏１１票、国民民主党の玉木雄一郎氏１１票、自民党の高市早苗氏１票だった。
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