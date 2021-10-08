８月経常黒字２０・１％減 自動車輸出の伸び鈍化
2021/10/8 11:00
財務省が８日発表した８月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は、前年同月比２０・１％減の１兆６６５６億円と、６カ月ぶりに減少した。東南アジアの新型コロナウイルス禍によるサプライチェーン（供給網）の混乱で自動車の輸出の伸びが鈍化したことが響いた。黒字は８６カ月（７年２カ月）連続。
経常収支のうち、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は３７２４億円の赤字で、７カ月ぶりに赤字に転じた。前年同月は４０４４億円の黒字だった。輸出は２７・１％増の６兆５１３８億円。自動車輸出は米国と欧州、中国向けが前年同月を下回った。
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