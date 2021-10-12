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為替相場　　１２日（日本時間　６時）　

2021/10/12 6:01

　６時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１１３円２７銭〜　　　　

　　　　　　１１３円３３銭　　

　　前日比　　−０円４９銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１３１円００銭〜　　　　

　　　　　　１３１円０６銭　　

　　前日比　　−０円４７銭　　


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