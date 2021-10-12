ＮＹ株式　　１１日終値　　　　　

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＜ダウ工業３０種平均＞
３４４９６．０６
前日比 −２５０．１９
【ニューヨーク共同】週明け１１日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落し、前週末比２５０・１９ドル安の３万４４９６・０６ドルで取引を終えた。この日のニューヨーク原油先物相場で指標の米国産...
６時現在 １ドル＝ １１３円２７銭〜 １１３円３３銭 前日比 −０円４９銭 １ユーロ＝ １３１円００銭...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３４４９６．０６ 前日比 −２５０．１９
２時現在 １ドル＝ １１３円３９銭〜 １１３円４２銭 前日比 −０円６１銭 １ユーロ＝ １３１円１３銭...
【ニューヨーク共同】週明け１１日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反発し、午前１０時現在は前週末比１４８・６４ドル高の３万４８９４・８９ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は...
【ニューヨーク共同】週明け１１日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落し、前週末比２５０・１９ドル安の３万４４９６・０６ドルで取引を終えた。この日のニューヨーク原油先物相場で指標の米国産...
６時現在 １ドル＝ １１３円２７銭〜 １１３円３３銭 前日比 −０円４９銭 １ユーロ＝ １３１円００銭...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３４４９６．０６ 前日比 −２５０．１９
２時現在 １ドル＝ １１３円３９銭〜 １１３円４２銭 前日比 −０円６１銭 １ユーロ＝ １３１円１３銭...
【ニューヨーク共同】週明け１１日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反発し、午前１０時現在は前週末比１４８・６４ドル高の３万４８９４・８９ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は...