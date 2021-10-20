阿蘇山噴火、警戒続く 登山者１６人下山、けがなし

熊本県・阿蘇山の中岳（１５０６メートル）の第１火口で２０日午前に発生した噴火で、気象庁は火山活動が高まっており、火口からおおむね２キロの範囲で引き続き噴石や火砕流に注意するよう呼び掛けた。県によると当時、中岳付近には登山者１６人がいた。全員が下山し、けが人はいないという。

気象庁によると、噴火は２０日午前１１時４３分。大きな噴石が南方向に約９００メートル飛散した。午後０時４４分から同２時１０分にかけてもごく小規模な噴火が起きた。降灰は熊本県高森、山都両町、宮崎県五ケ瀬、高千穂両町で確認された。