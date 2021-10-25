山口市長に伊藤氏初当選 与野党相乗り

任期満了に伴う山口市長選は２４日投開票され、無所属新人の前副市長伊藤和貴氏（６３）＝自民、立民、公明推薦＝が、政治団体代表で社会福祉法人理事長佐々木信夫氏（８３）を破り初当選を果たした。投票率は４４・０９％で、前回を０・９９ポイント上回った。

伊藤氏は４期で退任する現市長渡辺純忠氏（７６）の後援会を引き継ぎ、盤石な態勢で挑んだ。当選を決めた伊藤氏は市内で支援者に、新庁舎建設や中心市街地の活性化などを踏まえ「渡辺市政の町づくりをバトンタッチしたい」と語った。佐々木氏は知名度を上げられず、浸透しなかった。