９月の新規求人６・６％増 コロナからの回復、産業別に差
2021/10/29 14:59
厚生労働省が２９日発表した９月の新規求人数は前年同月比６・６％増の８０万８１４４人だった。製造業や建設業などで回復の動きが強い。一方、新型コロナウイルスの緊急事態宣言などの影響で宿泊・飲食業や生活関連サービス・娯楽業では苦境が継続。産業ごとに回復に差が出ている。
９月の新規求人数を主要産業別に見ると、製造業が前年同月比３２・４％増と大幅増。情報通信業９・０％増、建設業５・７％増などだった。特に建設業は住宅の建設や改修の需要を背景に回復が進んだ。コロナ禍前の２０１９年９月との比較では１２・０％増。営業自粛が続いた宿泊・飲食業は前年同月比で７・５％減だった。
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