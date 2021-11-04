為替相場　　　４日（日本時間　６時）　

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６時現在
１ドル＝
１１３円９７銭〜
１１４円０７銭
前日比 −０円３２銭
１ユーロ＝
１３２円４０銭〜
１３２円４６銭
前日比 −０円４６銭
６時現在 １ドル＝ １１３円９７銭〜 １１４円０７銭 前日比 −０円３２銭 １ユーロ＝ １３２円４０銭...
【ニューヨーク共同】３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前日比１０４・９５ドル高の３万６１５７・５８ドルと過去最高値を４営業日連続で更新して取引を終えた。米景気回復への期待が高...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３６１５７．５８ 前日比 ＋１０４．９５
【ワシントン共同】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は３日、金融政策を決める連邦公開市場委員会で、米国債などを大量に買い入れて市場に資金を供給する量的金融緩和の段階的な縮小開始を決め...
２時現在 １ドル＝ １１４円０７銭〜 １１４円０８銭 前日比 −０円４２銭 １ユーロ＝ １３２円１２銭...
６時現在 １ドル＝ １１３円９７銭〜 １１４円０７銭 前日比 −０円３２銭 １ユーロ＝ １３２円４０銭...
【ニューヨーク共同】３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前日比１０４・９５ドル高の３万６１５７・５８ドルと過去最高値を４営業日連続で更新して取引を終えた。米景気回復への期待が高...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３６１５７．５８ 前日比 ＋１０４．９５
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２時現在 １ドル＝ １１４円０７銭〜 １１４円０８銭 前日比 −０円４２銭 １ユーロ＝ １３２円１２銭...