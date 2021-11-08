為替相場　　　８日（日本時間１０時）　

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１０時現在
１ドル＝
１１３円６１銭〜
１１３円６２銭
前日比 ＋０円１５銭
１ユーロ＝
１３１円３４銭〜
１３１円３５銭
前日比 ＋０円１７銭
週明け８日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１１３円台後半で取引された。 午前１０時現在は前週末比１５銭円高ドル安の１ドル＝１１３円６１〜６２銭。ユーロは１７銭円高ユーロ安の１ユーロ＝１３１円...
＜２２５種＞ ２９５８３円８８銭 前日比 −２７円６９銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ ２０３９．８２ 前日比 −０１．６０
１０時現在 １ドル＝ １１３円６１銭〜 １１３円６２銭 前日比 ＋０円１５銭 １ユーロ＝ １３１円３４銭...
週明け８日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比６２円５８銭高の２万９６７４円１５銭だった。
６時現在 １ドル＝ １１３円３６銭〜 １１３円４５銭 前日比 ＋０円４０銭 １ユーロ＝ １３１円１７銭...
週明け８日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１１３円台後半で取引された。 午前１０時現在は前週末比１５銭円高ドル安の１ドル＝１１３円６１〜６２銭。ユーロは１７銭円高ユーロ安の１ユーロ＝１３１円...
＜２２５種＞ ２９５８３円８８銭 前日比 −２７円６９銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ ２０３９．８２ 前日比 −０１．６０
１０時現在 １ドル＝ １１３円６１銭〜 １１３円６２銭 前日比 ＋０円１５銭 １ユーロ＝ １３１円３４銭...
週明け８日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比６２円５８銭高の２万９６７４円１５銭だった。
６時現在 １ドル＝ １１３円３６銭〜 １１３円４５銭 前日比 ＋０円４０銭 １ユーロ＝ １３１円１７銭...