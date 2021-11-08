ニュース

為替相場　　　８日（日本時間１０時）　

2021/11/8 10:01

１０時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１１３円６１銭〜　　　　

　　　　　　１１３円６２銭　　

　　前日比　　＋０円１５銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１３１円３４銭〜　　　　

　　　　　　１３１円３５銭　　

　　前日比　　＋０円１７銭　　


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

経済の最新記事
一覧

  • 東京円、１１３円台後半 (11/8)

    　週明け８日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１１３円台後半で取引された。　午前１０時現在は前週末比１５銭円高ドル安の１ドル＝１１３円６１〜６２銭。ユーロは１７銭円高ユーロ安の１ユーロ＝１３１円...

  • 東京株式　　８日１０時　　　　 (11/8)

    ＜２２５種＞　　　　　　　　　　２９５８３円８８銭　　　　　　前日比　　−２７円６９銭　　＜ＴＯＰＩＸ＞　　　　　　　　　２０３９．８２　　　　　　　　前日比　−０１．６０　　　　

  • 為替相場　　　８日（日本時間１０時） (11/8)

    １０時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１１３円６１銭〜　　　　　　　　　　１１３円６２銭　　　　前日比　　＋０円１５銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１３１円３４銭...

  • 東証、６２円高 (11/8)

    　週明け８日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比６２円５８銭高の２万９６７４円１５銭だった。

  • 為替相場　　　６日（日本時間　６時） (11/8)

    　６時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１１３円３６銭〜　　　　　　　　　　１１３円４５銭　　　　前日比　　＋０円４０銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１３１円１７銭...

 あなたにおすすめの記事

ニュース アクセスランキング