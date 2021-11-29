東京株式　２９日１０時３０分　　

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＜２２５種＞
２８５１８円１４銭
前日比 −２３３円４８銭
＜ＴＯＰＩＸ＞
１９６３．７６
前日比 −２１．２２
＜２２５種＞ ２８５１８円１４銭 前日比 −２３３円４８銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １９６３．７６ 前日比 −２１．２２
１０時３０分現在 １ドル＝ １１３円５６銭〜 １１３円５７銭 前日比 ＋０円６０銭 １ユーロ＝ １２８円１７銭...
週明け２９日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１１３円台後半で取引された。 午前１０時現在は前週末比４７銭円高ドル安の１ドル＝１１３円６９〜７０銭。ユーロは１１銭円安ユーロ高の１ユーロ＝１２８...
週明け２９日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比２４９円６９銭安の２万８５０１円９３銭だった。
７時現在 １ドル＝ １１３円３５銭〜 １１３円４１銭 前日比 ＋０円８１銭 １ユーロ＝ １２８円２０銭...
＜２２５種＞ ２８５１８円１４銭 前日比 −２３３円４８銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １９６３．７６ 前日比 −２１．２２
１０時３０分現在 １ドル＝ １１３円５６銭〜 １１３円５７銭 前日比 ＋０円６０銭 １ユーロ＝ １２８円１７銭...
週明け２９日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１１３円台後半で取引された。 午前１０時現在は前週末比４７銭円高ドル安の１ドル＝１１３円６９〜７０銭。ユーロは１１銭円安ユーロ高の１ユーロ＝１２８...
週明け２９日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比２４９円６９銭安の２万８５０１円９３銭だった。
７時現在 １ドル＝ １１３円３５銭〜 １１３円４１銭 前日比 ＋０円８１銭 １ユーロ＝ １２８円２０銭...