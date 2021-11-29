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東京株式　２９日１０時３０分　　

2021/11/29 10:32

＜２２５種＞　　　　　　　　　

　２８５１８円１４銭　　　　　

　前日比　−２３３円４８銭　　

＜ＴＯＰＩＸ＞　　　　　　　　

　１９６３．７６　　　　　　　

　前日比　−２１．２２　　　　


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  • 東京株式　２９日１０時３０分　 (11/29)

    ＜２２５種＞　　　　　　　　　　２８５１８円１４銭　　　　　　前日比　−２３３円４８銭　　＜ＴＯＰＩＸ＞　　　　　　　　　１９６３．７６　　　　　　　　前日比　−２１．２２　　　　

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    　７時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１１３円３５銭〜　　　　　　　　　　１１３円４１銭　　　　前日比　　＋０円８１銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１２８円２０銭...

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