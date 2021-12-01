東京株式　　１日１３時　　　　　

現在、JavaScriptが無効になっております。
中国新聞デジタルでは、WEBサイトの一部機能にJavaScriptを使用しており、JavaScriptが無効となっている場合、サイト内の情報が正しく表示できない可能性があります。
＜２２５種＞
２８０３７円３８銭
前日比 ＋２１５円６２銭
＜ＴＯＰＩＸ＞
１９４０．９３
前日比 ＋１２．５８
＜２２５種＞ ２８０３７円３８銭 前日比 ＋２１５円６２銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １９４０．９３ 前日比 ＋１２．５８
１３時現在 １ドル＝ １１３円４２銭〜 １１３円４３銭 前日比 −０円２４銭 １ユーロ＝ １２８円４５銭...
１日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は反発した。前日までの大幅下落で値ごろ感のある銘柄を中心に買い注文が膨らんだ。新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」が経済活動の先行きに及ぼ...
財務省が１日発表した２０２１年７〜９月期の法人企業統計は、金融・保険業を除く全産業の経常利益が前年同期比３５・１％増の１６兆７５０８億円で、３四半期連続でプラスとなった。新型コロナウイルス感染拡大の...
１日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１１３円台前半で取引された。 午前１０時現在は前日比０６銭円安ドル高の１ドル＝１１３円２４〜２５銭。ユーロは１１銭円安ユーロ高の１ユーロ＝１２８円３２〜３...
＜２２５種＞ ２８０３７円３８銭 前日比 ＋２１５円６２銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １９４０．９３ 前日比 ＋１２．５８
１３時現在 １ドル＝ １１３円４２銭〜 １１３円４３銭 前日比 −０円２４銭 １ユーロ＝ １２８円４５銭...
１日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は反発した。前日までの大幅下落で値ごろ感のある銘柄を中心に買い注文が膨らんだ。新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」が経済活動の先行きに及ぼ...
財務省が１日発表した２０２１年７〜９月期の法人企業統計は、金融・保険業を除く全産業の経常利益が前年同期比３５・１％増の１６兆７５０８億円で、３四半期連続でプラスとなった。新型コロナウイルス感染拡大の...
１日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１１３円台前半で取引された。 午前１０時現在は前日比０６銭円安ドル高の１ドル＝１１３円２４〜２５銭。ユーロは１１銭円安ユーロ高の１ユーロ＝１２８円３２〜３...