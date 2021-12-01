東証、午前終値は２万８０４７円 反発、一時２００円超高
2021/12/1 11:49
１日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は反発した。前日までの大幅下落で値ごろ感のある銘柄を中心に買い注文が膨らんだ。新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」が経済活動の先行きに及ぼす影響への警戒感も依然強く、株価は一時下落するなど不安定な値動きも見られた。上げ幅は一時２００円を超えた。
午前終値は前日終値比２２５円８６銭高の２万８０４７円６２銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１５・７７ポイント高の１９４４・１２。
平均株価は、前日までの３営業日で計１７００円近く下落。１日の取引開始直後は、割安感のある銘柄が買われて値上がりした。
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＜２２５種＞ ２８０３７円３８銭 前日比 ＋２１５円６２銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １９４０．９３ 前日比 ＋１２．５８
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