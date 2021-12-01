立民幹事長に西村氏起用へ　泉代表、政調会長は小川氏

立憲民主党の泉健太代表（４７）は１日、幹事長に西村智奈美元厚生労働副大臣（５４）を起用する方針を党本部で記者団に明らかにした。代表代行に逢坂誠二元首相補佐官（６２）、政調会長に小川淳也元総務政務官（５０）、国対委員長に馬淵澄夫元国土交通相（６１）の起用をそれぞれ内定した。１１月３０日の代表選で争った西村、逢坂、小川の３氏を要職に起用した形になった。１２月２日に両院議員総会を開き、新役員人事の了承を得たい考えだ。

選対委員長には大西健介政調会長代理（５０）を充てる。泉氏は党内でなお残る合流前の旧立民、旧国民民主党の壁を壊し、挙党一致の構築を目指す。