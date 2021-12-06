為替相場　　　６日（日本時間　９時）　

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９時現在
１ドル＝
１１３円０４銭〜
１１３円０５銭
前日比 ＋０円３３銭
１ユーロ＝
１２７円７８銭〜
１２７円８２銭
前日比 ＋０円２５銭
政府は６日、新型コロナウイルス対応の経済対策の裏付けとなる２０２１年度補正予算案を国会に提出した。一般会計の歳出（支出）総額は補正予算として過去最大の３５兆９８９５億円で、歳入（収入）の６割は新たな...
週明け６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比２７２円９６銭安の２万７７５６円６１銭だった。
＜２２５種＞ ２７７５６円６１銭 前日比 −２７２円９６銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １９４６．３３ 前日比 −１１．５３
９時現在 １ドル＝ １１３円０４銭〜 １１３円０５銭 前日比 ＋０円３３銭 １ユーロ＝ １２７円７８銭...
７時現在 １ドル＝ １１２円８０銭〜 １１２円８３銭 前日比 ＋０円５７銭 １ユーロ＝ １２７円６３銭...
政府は６日、新型コロナウイルス対応の経済対策の裏付けとなる２０２１年度補正予算案を国会に提出した。一般会計の歳出（支出）総額は補正予算として過去最大の３５兆９８９５億円で、歳入（収入）の６割は新たな...
週明け６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比２７２円９６銭安の２万７７５６円６１銭だった。
＜２２５種＞ ２７７５６円６１銭 前日比 −２７２円９６銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １９４６．３３ 前日比 −１１．５３
９時現在 １ドル＝ １１３円０４銭〜 １１３円０５銭 前日比 ＋０円３３銭 １ユーロ＝ １２７円７８銭...
７時現在 １ドル＝ １１２円８０銭〜 １１２円８３銭 前日比 ＋０円５７銭 １ユーロ＝ １２７円６３銭...