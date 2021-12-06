ニュース

為替相場　　　６日（日本時間　９時）　

2021/12/6 9:01

　９時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１１３円０４銭〜　　　　

　　　　　　１１３円０５銭　　

　　前日比　　＋０円３３銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１２７円７８銭〜　　　　

　　　　　　１２７円８２銭　　

　　前日比　　＋０円２５銭　　


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

経済の最新記事
一覧

  • 政府、補正予算案を国会提出 (12/6)

    　政府は６日、新型コロナウイルス対応の経済対策の裏付けとなる２０２１年度補正予算案を国会に提出した。一般会計の歳出（支出）総額は補正予算として過去最大の３５兆９８９５億円で、歳入（収入）の６割は新たな...

  • 東証、２７２円安 (12/6)

    　週明け６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比２７２円９６銭安の２万７７５６円６１銭だった。

  • 東京株式　　６日０９時１５分　 (12/6)

    ＜２２５種＞　　　　　　　　　　２７７５６円６１銭　　　　　　前日比　−２７２円９６銭　　＜ＴＯＰＩＸ＞　　　　　　　　　１９４６．３３　　　　　　　　前日比　−１１．５３　　　　

  • 為替相場　　　６日（日本時間　９時） (12/6)

    　９時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１１３円０４銭〜　　　　　　　　　　１１３円０５銭　　　　前日比　　＋０円３３銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１２７円７８銭...

  • 為替相場　　　４日（日本時間　７時） (12/6)

    　７時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１１２円８０銭〜　　　　　　　　　　１１２円８３銭　　　　前日比　　＋０円５７銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１２７円６３銭...

 あなたにおすすめの記事

ニュース アクセスランキング