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為替相場　　　７日（日本時間　８時）　

2021/12/7 8:01

　８時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１１３円４８銭〜　　　　

　　　　　　１１３円４９銭　　

　　前日比　　−０円３４銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１２８円０５銭〜　　　　

　　　　　　１２８円０７銭　　

　　前日比　　−０円４８銭　　


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