為替相場　　　７日（日本時間　８時）　

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８時現在
１ドル＝
１１３円４８銭〜
１１３円４９銭
前日比 −０円３４銭
１ユーロ＝
１２８円０５銭〜
１２８円０７銭
前日比 −０円４８銭
８時現在 １ドル＝ １１３円４８銭〜 １１３円４９銭 前日比 −０円３４銭 １ユーロ＝ １２８円０５銭...
【ニューヨーク共同】週明け６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比６５銭円安ドル高の１ドル＝１１３円４５〜５５銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１２８１〜９１ドル、１２８円０２...
【ニューヨーク共同】週明け６日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反発し、前週末比６４６・９５ドル高の３万５２２７・０３ドルで取引を終えた。終値の上げ幅としては今年最大で、昨年１１月上旬以...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３５２２７．０３ 前日比 ＋６４６．９５
２時現在 １ドル＝ １１３円３２銭〜 １１３円３３銭 前日比 −０円１８銭 １ユーロ＝ １２７円８４銭...
８時現在 １ドル＝ １１３円４８銭〜 １１３円４９銭 前日比 −０円３４銭 １ユーロ＝ １２８円０５銭...
【ニューヨーク共同】週明け６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比６５銭円安ドル高の１ドル＝１１３円４５〜５５銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１２８１〜９１ドル、１２８円０２...
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＜ダウ工業３０種平均＞ ３５２２７．０３ 前日比 ＋６４６．９５
２時現在 １ドル＝ １１３円３２銭〜 １１３円３３銭 前日比 −０円１８銭 １ユーロ＝ １２７円８４銭...