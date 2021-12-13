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１０月機械受注３・８％増　３カ月ぶりプラス

2021/12/13 9:20

　内閣府が１３日発表した１０月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比３・８％増の８７０８億円となり、３カ月ぶりのプラスだった。基調判断は「持ち直しの動きに足踏みがみられる」で維持した。

　製造業は１５・４％減の３９３８億円、非製造業が１６・５％増の４６９３億円だった。船舶・電力や官公庁、外需を含む受注総額は２４・９％増の２兆９６５５億円だった。

　機械受注統計は、企業の設備投資意欲をみる代表的な指標とされる。


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