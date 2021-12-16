ＮＹ株式　　１５日終値　　　　　

現在、JavaScriptが無効になっております。
中国新聞デジタルでは、WEBサイトの一部機能にJavaScriptを使用しており、JavaScriptが無効となっている場合、サイト内の情報が正しく表示できない可能性があります。
＜ダウ工業３０種平均＞
３５９２７．４３
前日比 ＋３８３．２５
１６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比５８１円２１銭高の２万９０４０円９３銭となった。
＜２２５種＞ ２９０４０円９３銭 前日比 ＋５８１円２１銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ ２０１４．３９ 前日比 ＋３０．２９
【ワシントン共同】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１５日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、急激な物価高を踏まえ、２０２２年中に事実上のゼロ金利解除を含め政策金利を３回引き...
９時現在 １ドル＝ １１４円１４銭〜 １１４円１５銭 前日比 −０円４１銭 １ユーロ＝ １２８円８６銭...
＜ナスダック＞ １５５６５．５８ 前日比 ＋３２７．９４
１６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比５８１円２１銭高の２万９０４０円９３銭となった。
＜２２５種＞ ２９０４０円９３銭 前日比 ＋５８１円２１銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ ２０１４．３９ 前日比 ＋３０．２９
【ワシントン共同】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１５日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、急激な物価高を踏まえ、２０２２年中に事実上のゼロ金利解除を含め政策金利を３回引き...
９時現在 １ドル＝ １１４円１４銭〜 １１４円１５銭 前日比 −０円４１銭 １ユーロ＝ １２８円８６銭...
＜ナスダック＞ １５５６５．５８ 前日比 ＋３２７．９４