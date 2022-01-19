東証、午前終値２万７７４４円 米株安、コロナ感染増懸念
2022/1/19 11:48
１９日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は続落した。節目の２万８０００円を３営業日ぶりに割り込み、下げ幅が５００円を超える場面もあった。前日の米国株式相場が値下がりしたことや、国内での新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動への悪影響が懸念された。
午前終値は前日終値比５１２円４１銭安の２万７７４４円８４銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３５・６８ポイント安の１９４２・７０。
前日の米ダウ工業株３０種平均は、米景気減速への懸念や米長期金利上昇を背景に大幅続落した。原油先物価格の高騰に伴う米国のインフレ加速への警戒感も広がった。
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