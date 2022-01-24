名護市長に自公系現職再選 辺野古反対新人に大差
2022/1/24 0:01
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設が主要争点となった名護市長選は２３日投開票され、移設を推進する岸田政権の支援を受けた現職渡具知武豊氏（６０）＝自民、公明推薦＝が再選を果たした。辺野古反対の玉城デニー知事が推す新人岸本洋平氏（４９）＝立民、共産、れいわ、社民、地域政党・沖縄社大推薦＝に約５千票の大差をつけた勝利を受け、政権は移設計画の進展を期待。一方、玉城氏の影響力低下は必至で、９月の任期満了に伴う県知事選に向け立て直しを迫られる。
投票率は６８・３２％で、２０１８年の前回選を８・６０ポイント下回り過去最低となった。
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