消費者心理、２カ月連続悪化　１月、感染拡大や物価上昇

内閣府が３１日発表した１月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（２人以上世帯、季節調整値）は前月比２・４ポイント低下の３６・７となり、２カ月連続で悪化した。新型コロナウイルス感染拡大を受けた「まん延防止等重点措置」の適用や、生活に身近な品物の価格上昇が響いた。

基調判断は前月の「持ち直しの動きが続いている」から「足踏みがみられる」に下方修正した。下方修正は昨年５月以来８カ月ぶり。

調査期間は１月７〜２０日。２人以上世帯の有効回答数は全国の４４７３世帯だった。