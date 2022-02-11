ニュース

為替相場　　１１日（日本時間　７時）　

2022/2/11 7:00

　７時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１１６円０２銭〜　　　　

　　　　　　１１６円０５銭　　

　　前日比　　−０円４３銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１３２円５８銭〜　　　　

　　　　　　１３２円６２銭　　

　　前日比　　−０円４７銭　　


  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

経済の最新記事
一覧

  • 為替相場　　１１日（日本時間　７時） (2/11)

    　７時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１１６円０２銭〜　　　　　　　　　　１１６円０５銭　　　　前日比　　−０円４３銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１３２円５８銭...

  • ＮＹ株反落、５２６ドル安 (2/11)

    　【ニューヨーク共同】１０日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は大幅反落し、前日比５２６・４７ドル安の３万５２４１・５９ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ加速への...

  • ＮＹ株式　　１０日終値　　　　 (2/11)

    ＜ダウ工業３０種平均＞　　　　　　３５２４１．５９　　　　　　　前日比　−５２６．４７　　

  • 為替相場　　１１日（日本時間　２時） (2/11)

    　２時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１１５円８３銭〜　　　　　　　　　　１１５円８４銭　　　　前日比　　−０円２４銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１３３円０５銭...

  • ＮＹ株、反落 (2/11)

    　【ニューヨーク共同】１０日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落して始まり、午前１０時現在、前日比８４・０９ドル安の３万５６８３・９７ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１...

 あなたにおすすめの記事

ニュース アクセスランキング