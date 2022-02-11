為替相場　　１１日（日本時間　７時）　

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７時現在
１ドル＝
１１６円０２銭〜
１１６円０５銭
前日比 −０円４３銭
１ユーロ＝
１３２円５８銭〜
１３２円６２銭
前日比 −０円４７銭
７時現在 １ドル＝ １１６円０２銭〜 １１６円０５銭 前日比 −０円４３銭 １ユーロ＝ １３２円５８銭...
【ニューヨーク共同】１０日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は大幅反落し、前日比５２６・４７ドル安の３万５２４１・５９ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ加速への...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３５２４１．５９ 前日比 −５２６．４７
２時現在 １ドル＝ １１５円８３銭〜 １１５円８４銭 前日比 −０円２４銭 １ユーロ＝ １３３円０５銭...
【ニューヨーク共同】１０日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落して始まり、午前１０時現在、前日比８４・０９ドル安の３万５６８３・９７ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１...
７時現在 １ドル＝ １１６円０２銭〜 １１６円０５銭 前日比 −０円４３銭 １ユーロ＝ １３２円５８銭...
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＜ダウ工業３０種平均＞ ３５２４１．５９ 前日比 −５２６．４７
２時現在 １ドル＝ １１５円８３銭〜 １１５円８４銭 前日比 −０円２４銭 １ユーロ＝ １３３円０５銭...
【ニューヨーク共同】１０日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落して始まり、午前１０時現在、前日比８４・０９ドル安の３万５６８３・９７ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１...