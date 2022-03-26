為替相場　　２６日（日本時間　６時）　

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６時現在
１ドル＝
１２２円０６銭〜
１２２円０９銭
前日比 −０円３３銭
１ユーロ＝
１３４円０３銭〜
１３４円１２銭
前日比 ＋０円１４銭
【ニューヨーク共同】２５日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比２７銭円高ドル安の１ドル＝１２２円０５〜１５銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・０９７６〜８６ドル、１３４円１４〜２４...
６時現在 １ドル＝ １２２円０６銭〜 １２２円０９銭 前日比 −０円３３銭 １ユーロ＝ １３４円０３銭...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３４８６１．２４ 前日比 ＋１５３．３０
【ニューヨーク共同】２５日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前日比１５３・３０ドル高の３万４８６１・２４ドルで取引を終えた。米雇用情勢の回復基調を背景に、景気の先行きを楽観視した...
２時現在 １ドル＝ １２２円０１銭〜 １２２円０４銭 前日比 −０円２８銭 １ユーロ＝ １３４円０５銭...
【ニューヨーク共同】２５日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比２７銭円高ドル安の１ドル＝１２２円０５〜１５銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・０９７６〜８６ドル、１３４円１４〜２４...
６時現在 １ドル＝ １２２円０６銭〜 １２２円０９銭 前日比 −０円３３銭 １ユーロ＝ １３４円０３銭...
＜ダウ工業３０種平均＞ ３４８６１．２４ 前日比 ＋１５３．３０
【ニューヨーク共同】２５日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前日比１５３・３０ドル高の３万４８６１・２４ドルで取引を終えた。米雇用情勢の回復基調を背景に、景気の先行きを楽観視した...
２時現在 １ドル＝ １２２円０１銭〜 １２２円０４銭 前日比 −０円２８銭 １ユーロ＝ １３４円０５銭...