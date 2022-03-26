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為替相場　　２６日（日本時間　６時）　

2022/3/26 6:00

　６時現在　　　　　　　　　　

　１ドル＝　　　　　　　　　　

　　　１２２円０６銭〜　　　　

　　　　　　１２２円０９銭　　

　　前日比　　−０円３３銭　　

　１ユーロ＝　　　　　　　　　

　　　１３４円０３銭〜　　　　

　　　　　　１３４円１２銭　　

　　前日比　　＋０円１４銭　　


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