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戦う土台しっかり　熊本キャンプ打ち上げ　攻守にベテラン存在感

2022/1/29 22:42
熊本１次キャンプを打ち上げた広島イレブン（撮影・安部慶彦）

熊本１次キャンプを打ち上げた広島イレブン（撮影・安部慶彦）

　Ｊ１広島は２９日、１０日間の熊本１次キャンプを打ち上げた。新型コロナウイルスの影響で外国人の新規入国停止措置が続き、スキッベ新監督が不在の中、練習と実戦３試合を通じてシーズンを戦い抜く体と、攻撃サッカーの土台づくりに重点を置いた。選手はけがなく乗り切り、軽めに調整した最終日は佐々木の一本締めで終えた。

　＜写真集＞熊本１次キャンプ　２９日
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