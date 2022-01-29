戦う土台しっかり 熊本キャンプ打ち上げ 攻守にベテラン存在感
2022/1/29 22:42
Ｊ１広島は２９日、１０日間の熊本１次キャンプを打ち上げた。新型コロナウイルスの影響で外国人の新規入国停止措置が続き、スキッベ新監督が不在の中、練習と実戦３試合を通じてシーズンを戦い抜く体と、攻撃サッカーの土台づくりに重点を置いた。選手はけがなく乗り切り、軽めに調整した最終日は佐々木の一本締めで終えた。
＜写真集＞熊本１次キャンプ ２９日
（ここまで 170文字/記事全文 790文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
話題の最新記事
-
戦う土台しっかり 熊本キャンプ打ち上げ 攻守にベテラン存在感 (1/29)
Ｊ１広島は２９日、１０日間の熊本１次キャンプを打ち上げた。新型コロナウイルスの影響で外国人の新規入国停止措置が続き、スキッベ新監督が不在の中、練習と実戦３試合を通じてシーズンを戦い抜く体と、攻撃サッ...
-
熊本１次キャンプ打ち上げ 攻守切り替えなど強化 (1/29)
Ｊ１サンフレッチェ広島は29日、10日間の熊本１次キャンプを打ち上げた。 ＜写真集＞熊本１次キャンプ ２９日 新型コロナウイルスの影響で外国人の新規入国停止措置が続き、スキッベ新監督が不在の中での１...
-
＜写真集＞熊本１次キャンプ ２９日 (1/29)
▶サンフレ新着情報はこちら
-
Ｊ２熊本と練習試合 積極守備、見えた課題 (1/29)
Ｊ１広島は２８日、熊本市内でＪ２熊本と練習試合をし、４５分を３本戦って５―４で勝利した。
-
＜写真集＞熊本１次キャンプ ２８日 (1/28)
▶サンフレ新着情報はこちら